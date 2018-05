एक सेकंड, एक पंच और मैच खत्म, बॉक्सिंग का सबसे तेज KNOCKOUT

आपने बॉक्सिंग के कई मैच देखे होंगे लेकिन ऐसा मैच शायद ही आपने देखा हो जो कि महज एक पंच और एक सेकंड में खत्म हो गया हो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो प्लेयर रिंग में उतरते हैं, रैफरी के सिग्नल के बाद जैसे ही पहला दूसरे प्लेयर को एक किक मारता है वो गिर जाता और फिर मैच खेलने की हालत में नहीं रहता, इस वीडियो के साथ लिखा है- The FASTEST Ever KNOCKOUT in the History of BOXING! 1 SECOND, 1 PUNCH, GOOD NIGHT!,