राहुल गांधी ने क्या सचमुच कहा कि रमन सरकार ने BHEL से मोबाइल क्यों नहीं खरीदा या भाजपाई उन्हें जबरन ट्रोल कर रहे?

नो फेक न्यूज डेस्क. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का इन दिनों एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान में राहुल छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार पर मोबाइल घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि 'उन्होंने BHEL से मोबाइल फोन क्यों नहीं खरीदा?' उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर वे एक बार फिर ट्रोल होने लगे हैं। यूजर्स ने तो राहुल गांधी के जनरल नॉलेज को भी कमजोर बता दिया।

क्या है वायरल वीडियो में?

- इस वायरल वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं 'ये जो मोबाइल है, ये उन्होंने BHEL से क्यों नहीं खरीदा? ये आप मुझे समझाइए ये उन्होंने BHEL से क्यों नहीं खरीदा? भैया बात समझिए। उस तरफ राफेल घोटाला, इस तरफ सेलफोन घोटाला।'

हमारी पड़ताल में सामने आई ये सच्चाई :

- हमने इस वीडियो की जब पड़ताल की तो पता चला कि राहुल गांधी का ये वीडियो असली है। दरअसल, राहुल गांधी बीते शुक्रवार को नए कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान रायपुर में उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया।

- इसी रैली के दौरान राहुल रमन सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तभी उनके मुंह से निकल गया कि 'ये लोग मोबाइल खरीदने BHEL के पास क्यों नहीं गए?'

- राहुल के इस बयान के बाद 11 अगस्त को बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा 'मुख्यमंत्री ने मोबाइल BHEL से क्यों नहीं खरीदा? राहुल जी पहले आप ऐसे मनोरंजक सवाल पूछते हैं फिर कहते हैं कि लोग आपको पप्पू कहते हैं। आप ही जरा बताइए BHEL कब से मोबाइल बनाने लगा? राहुल जी जरा अपना बयान सुनिए भरोसा हो जाएगा कि लोग जो आपके बारे में कहते हैं वो गलत नहीं है।'

- वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबिता पात्रा ने भी ट्वीट कर राहुल को घेरा। संबित पात्रा ने लिखा 'ये मोबाइल मोदी जी ने BHEL से क्यों नहीं खरीदा? ये उस नेता की समझ है जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है?'

“ये mobile Modi ji ने BHEL से क्यों नहीं ख़रीदा?” ...This is the understanding of a Politician who wants to be our PM ??

An extremely “Electrifying” speech ..feeling “Heavy” after hearing it ..indeed “Bharat” has “Limited” edition of such Matured Politicians!! pic.twitter.com/KTkr240SGl