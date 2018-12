वीवो का धमाकेदार ऑफर... सिर्फ 101 रुपए दें और घर ले जाएं 44990 रुपए कीमत वाला स्मार्टफोन, इन 5 स्मार्टफोन पर भी मिलेगा फायदा

गैजेट डेस्क। चीन की कंपनी वीवो क्रिसमस और न्यू ईयर पर धमाकेदार ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपने 'New Phone New You' ऑफर में कस्टमर को 101 रुपए में स्मार्टफोन खरीदने का मौका दे रही है। यानी 101 रुपए का पेमेंट करने के बाद आप फोन को ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी बनाए हैं।

ऐसे मिलेगा ऑफर का फायदा

> अपने नजदीकी वीवो स्मार्टफोन आउटलेट या स्टोर पर जाएं।

> वहां पर आप किसी भी नए वीवो स्मार्टफोन के लिए 101 रुपए का पेमेंट करें और फोन ले जाएं।

> इसके बाद बचे हुए पेमेंट को अगले 6 महीने में आसानी से दें।

> इस ऑफर की वैलिडिटी 20 दिसंबर, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक रहेगी।

> ऑफर का फायदा तभी मिलेगा तब फोन का पेमेंट बजाज फाइनेंस, HDFC, HDB और कैपिटल फर्स्ट से किया जाए।

इन स्मार्टफोन पर मिलेगा बेनिफिट

वीवो अपने इन स्मार्टफोन का बेनिफिट NEX, V11Pro, V11, Y95, Y83Pro & Y81 (4G) स्मार्टफोन पर दे रही है।

> NEX की कीमत 44,990 रुपए

> V11Pro की कीमत 25,990 रुपए

> V11 की कीमत 20,990 रुपए

> Y95 की कीमत 16,990 रुपए

> Y83Pro की कीमत 13,990 रुपए

> Y81 (4G) की कीमत 10,990 रुपए