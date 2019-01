गैजेट डेस्क। चीन की कंपनी वीवो ने क्रिसमस और पर धमाकेदार ऑफर शुरू किया था, उसमें अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है। कंपनी अपने 'New Phone New You' ऑफर में कस्टमर को 101 रुपए में स्मार्टफोन खरीदने का मौका दे रही है। यानी 101 रुपए का पेमेंट करने के बाद आप फोन को ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी बनाए हैं।