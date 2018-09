What is a third party insurance? Why it is necessary for new vehicles to in

थर्ड पार्टी बीमा क्या होता है ? नए वाहनों का पांच साल के लिए यह बीमा कराना क्यों जरूरी है

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लाइबिलिटी कवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमाधारक को नुकसान से बचाता है।