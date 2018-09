what is dahi handi utsav story how to celebrate Dahi Handi

दही-हांडी उत्सव की कहानी, 9 लेयर में बनता है पिरामिड, हांडी तोड़ने के लिए 3 मौके दिए जाते हैं

इस उत्सव को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कम्पाउंड में इकट्ठा होता है और एक पिरामिड बनाकर जमीन से 20-30 फुट ऊंचाई पर लटकी मिट्टी की मटकी को तोड़ते है।