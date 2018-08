बीच सड़क गाड़ी रोककर लोग कर रहे डांस, क्या है कीकी चैलेंज, यूपी और दिल्ली पुलिस ने दी चेतावनी

लाइफस्टाइल डेस्क.इन दिनों कीकी चैलेंज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जो यह चैलेंज कैनेडियन रैपर ड्रेक का गाना Kiki do you love me से जुड़ा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि स्पेन, अमेरीका, मलेशिया और यूएई में लोग इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पुलिस के लिए ये चैलेंज सिरदर्द बन गया है। आलम ये है कि इन देशों की पुलिस को एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ गई है। जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वे कीकी चैलेंज को स्वीकार न करें यह खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी पुलिस ने इसे सबसे खतरनाक डांस मूव बताया है। वहीं फ्लोरिडा की पुलिस ने यह डांस मूव करते हुए पकड़े जाने पर 1000 डॉलर का जुर्माना लगाने का एलान किया है। भारत में यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस ने चेतावनी जारी की है।

कैनेडियन रैपर ड्रेक के गाने Kiki do you love me पर लोग चलती गाड़ी से उतरकर डांस स्टेप करते हैं। इस दौरान गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी होती है। चैलेंज की खास बात है कि डांस के बाद वापस गाड़ी में ही बैठना होता है।

ऐसे हुई थी चैलेंज की शुरूआत

इसकी शुरुआत इंटरनेट कॉमेडियन के उस इंस्टाग्राम पोस्ट से हुई जिसमें उन्होंने KiKi, do you love me? Are you riding? गाने पर डांस किया था। एक हफ्ते पहले यह गाना यूएस का नंबर-वन गाना बन गया था। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ ने तो किकी चैलेंज लेते हुए बुडापिस्ट के ब्रिज पर डांस स्टेप किए।

इंडियन सेलेब्रिटी भी पीछे नहीं

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं। हाल ही एक्ट्रेस अदा शर्मा ने नागिन के अवतार में इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। हालांकि अदा ने गाड़ी को रोककर ऐसा किया था। नोरा फतेही ने भी लाल साड़ी में इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। रागिनी एमएमएस रिटर्न्स से बॉलीवुड में अपने कदम जमाने वाली करिश्मा शर्मा ने भी अपना डांस वीडियो शेयर किया है।