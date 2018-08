नहीं रहा डरावने से चेहरे वाला जोम्बी ब्वॉय रिक जेनेस्ट, टैटू से पूरी बॉडी को ढंककर बन गया था कंकाल जैसा

लाइफस्टाइल डेस्क.जोम्बीज कौन हैं। 2013 में आई और की गो गोवा गोन देखी है तो इसका जवाब मालूम होगा। दरअसल ज़ॉम्बीज़ वो लोग होते हैं जिनके दिमाग़ का एक छोटा सा हिस्सा मरने के बाद भी काम करता रहता है, जिसकी वजह से ये लोग चहलकदमी करते नज़र आते हैं। जोम्बी शब्द एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। जिसका पूरा शरीर कंकालनुमा टैटू से ढका दिखाई दे रहा है। डरावने से इस मॉडल को जोम्बी ब्वॉय के नाम से जाना जाता है। कैनेडियन आर्टिस्ट और मॉडल रिक जेनेस्ट ने अपने शरीर के ज्यादातर हिस्सों पर टैटू बनवाकर अपना हुलिया जोम्बी जैसा ही बना लिया था। हाल ही में इनकी मौत पर कई नामी हस्तियों ने शोक जताया है।

6 प्वाइंट: कैसे बना टू जोम्बी ब्वॉय

- कनाडा के क्यूबेक में जन्में रिक जेनेस्ट बुधवार रात अपने मॉन्ट्रियल स्थित घर में मृत पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में मौत का कारण सुसाइड बताया जा रहा है हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। रिक के फेसबुक अकाउंट पर मई में की गई एक पोस्ट के अनुसार वह काफी डिप्रेशन में थे और डॉक्टर ने अधिक अल्कोहल लेने से मना किया था।

- रिक के माता-पिता धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं को मानने वाले थे लेकिन रिक को इनसे जरा भी लगाव नहीं था। बिल्कुल अलग तरह के बिहेवियर और स्कूल में बच्चों द्वारा मजाक बनाए जाने के कारण रिक लोगों से अलग रहने लगे थे। डिप्रेशन में रहने के दौरान ही कम उम्र में ब्रेन कैंसर डायग्नोज हुआ। डॉक्टर से बताया कि सर्जरी के बाद उनका चेहरा जीवनभर के लिए खराब दिख सकता है।

- डॉक्टर्स ने रिक को नई लेजर टेक्नोलॉजी का विकल्प बताया जिससे चेहरे में बदलाव नहीं होगा। छह माह बाद सर्जरी हुई जो सफल रही। 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और पैसे कमाने के लिए शीशे और दरवाजों की सफाई करनी शुरू की।

- टेडएक्स के एक इंटरव्यू के दौरान रिक ने बताया कि कुछ अलग दिखने ही चाहत ने टैटू की मदद से शरीर को कंकाल का रूप दिया। 22 साल की उम्र में टैटू के कारण फेमस हुए और लंदन की बिजायर मैग्जीन का हिस्सा बने। पॉप्युलैरिटी का ग्राफ बढ़ा और तस्वीरें मशहूर अमेरिकी सिंगर तक पहुंचीं।

- उनकी तस्वीरों से फेमस स्क्ल्पचर आर्टिस्ट मार्क क्विन इतना प्रभावित हुए कि 2011 रिक का एक बुत बनाया और लंदन के साइंस म्यूजियम में रखा। रिक ने कई फैशन ब्रांड को एंडोर्स करने के अलावा लेडी गागा के साथ कई वीडियो में काम भी किया।

- रिक ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में भी जोम्बी का किरदार निभाया। इसमें एक्वेरियो और लव एट लास्ट नाइट जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म कार्नी, 47 रोनिन, इन फ्रस्टियन फैशन और साइलेंस विटनेस में काम किया है।

अमेरिकन सिंगर लेडी गागा ने जताया शोक

रिक काफी समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। लेडी गागा ने अपनी ट्विटट में भी इसका जिक्र किया है। लगातार तनाव और अल्कोहल उनकी मौत का कारण बनी है। कुछ महीने पहले डॉक्टर्स ने भी रिक को इससे दूर रहने की सलाह दी थी।

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB