why Cherrapunji has highest rainfall and in Cherrapunji pla

चेरापूंजी में क्यों होती है इतनी बारिश, रहस्ययी गुफाओं, सोहरा पुलाव और लाइव ब्रिज के लिए भी जाना जाता है यह डेस्टिनेशन

चेरापूंजी को सोहरा और चुर्रा भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है संतरों की भूमि।