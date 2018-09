why RBI printed rani ki vav on new 100 rupee note

आरबीआई ने रानी की वाव को 100 रुपए के नोट के लिए क्यों चुना, क्या है खास, 8 प्वाइंट्स

2016 में रानी की वाव को क्लीनेस्ट ऑइकॉनिक प्लेस का खिताब भी दिया गया था।