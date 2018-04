On कर दें ये 1 सेटिंग, आप जो चाहेंगे वही दिखेगा फोन में

यहां हम आपको फोन की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बता रहे हैं जिसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो फोन में वही दिखाई देगा जो आप चाहते हैं। फोन पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहेगा। फोन में फालतू के एड नहीं आएंगे। आप यूट्यूब चलाएं या कोई ऐप आपकी मर्जी के हिसाब से ही एड इसमें आएंगे। कई बार हमें फोन में अचानक आ जाने वाले कई फालतू के एड के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है। सभी स्मार्टफोन यूजर्स को इस सेटिंग को ऑन करके रखना चाहिए।

Step 1 फोन की सेटिंग में जाकर Google में जाएं। यहां Ads पर टैप करें। नया पेज ओपन होगा। इसमें Opt out of ads Personailization ऑप्शन को ऑन कर दें।

Step 2अब Ads by Google के ऑप्शन को टैप करें। अब क्रोम में नया पेज ओपन होगा। इसमें Ad Settings पर क्लिक करें।

Step 3ओपन हुए पेज में जिस टाइप के एड आप नहीं देखना चाहते उनके सामने क्रॉस पर टैप कर दें। वो लिस्ट में से हट जाएंगे। अब बचे हुए टॉपिक्स से रिलेटेड एड ही आपको दिखाई देंगे।

Step 4 ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। Topics You Like और Topics You Dont Like। आपने जो ऑप्शन लिस्ट से क्रॉस किए हैं वो आपको Topics You Dont Like में दिखाई देने लगेंगे।