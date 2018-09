क्या सचमुच यूथ कांग्रेस ने कश्मीर को दिखाया पाकिस्तान में जिस पर भड़क उठे भाजपाई

नो फेक न्यूज डेस्क. कांग्रेस की यूथ विंग यूथ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से 7 सितंबर को एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में यूथ कांग्रेस ने लिखा है कि पाकिस्तान चुपचाप अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है क्योंकि पाकिस्तान कभी आपको लव लेटर नहीं लिखेगा। इस ट्वीट के साथ ही कांग्रेस ने एक ग्राफ भी शेयर किया है, जिसमें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या 150 और भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 110 बताई है।

While Mr Modi is delivering jumla strikes after jumla strikes, Pakistan has silently increased its nuclear warheads to 150, which is 40 more than that of India.



Mr Modi, set your priorities right, because Pak will not write love letters to you!#JumlaStrike pic.twitter.com/b95luHLJHh