फैक्ट चेक डेस्क. 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर तुकाराम आम्बले की फोटो को 'दि अटैक्स ऑफ 26/11' मूवी के एक सीन के साथ वायरल किया जा रहा है। वायरल फोटो में एक तरफ शहीद तुकाराम आम्बले नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ 'दि अटैक्स ऑफ 26/11' में अभिनय करने वाले कलाकार सुनील जाधव। जानिए इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई।

क्या वायरल

Let's take a moment to remember the hero of 26/11!



He took over 40 rounds from the AK47 of Ajmal Kasab, but captured him alive.



We salute you, Sri Tukaram Omble Ji!#MumbaiTerrorAttack pic.twitter.com/7G8l58drQS