Dainik Bhaskar Jan 03, 2020, 02:09 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. आईआईटी रुड़की के नाम से एक आपत्तिजनक लेटर सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। 'राजेंद्र भवन' वाले लेटरहेड पर लिखे गए इस लेटर में लिखा गया है कि, ड्रेन (नाली) में सीमन (वीर्य) की अधिक मात्रा से हजारों रुपए रखरखाव में खर्च होते हैं। ऐसा करना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूड़की की आचार संहिता का उल्लंघन है। एक पाठक ने हमें यह वायरल लेटर पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में वायरल दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

Is this true? If yes,



And you can't masturbate in the shower, then what's this all about? pic.twitter.com/iSvHA8MdJX