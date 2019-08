Dainik Bhaskar Aug 25, 2019, 04:29 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद से ही जो फेक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उसका सिलसिला थम नहीं रहा। अब पाकिस्तानियों ने फिर एक पुराने वीडियो को ट्वीट करते हुए जम्मू-कश्मीर का बता दिया। पड़ताल में पता इस वीडियो का सच पता चला।

क्या वायरल

We are forced to say that the @UN is blind and deaf. Mountains of cruelty are broken on Kashmiris But the UN is silent#KashmiriGenocideByModi pic.twitter.com/Dxt98qQHmQ