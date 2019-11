क्या वायरल : मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अजित पवार के सिंचाई घोटाले से जुड़ी सभी फाइलें बंद कर दी गई हैं और उन्हें क्लीनचिट दे दी गई है

क्या सच : महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी परमबीर सिंह ने इस दावे को झूठा बताया और कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार से जुड़े कोई भी केस बंद नहीं किए गए हैं

Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 11:48 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के अजित पवार के सरकार बनाने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच एक पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है, इसमें दावा किया जा रहा है कि अजित पवार की इरिगेशन स्कैम से जुड़ी सभी फाइलें बंद कर दी गई हैं। उन्हें सिंचाई घोटाले में क्लीनचिट

दे दी गई है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वायरल पोस्ट पुष्टि के लिए भेजी। पड़ताल में सोशल मीडिया का दावा झूठा निकला।

क्या वायरल

इंग्लिश न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि, पवार के सिंचाई घोटाले से जुड़ी सभी फाइलें बंद कर दी गई हैं। घोटाले के आरोपी पवार को क्लीनचिट मिल गई है।

#Exclusive #Breaking | All files related to the irrigation scam have been closed. @AjitPawarSpeaks who was accused in the scam gets a clean chit.



TIMES NOW’s Kajal Iyer with details. Listen in. pic.twitter.com/ByscQQmdLb — TIMES NOW (@TimesNow) November 25, 2019

न्यूज चैनल द्वारा यह ब्रेकिंग देते ही सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया।

कुमार विश्वास ने ट्वीट किया कि 'बेचारे अजित पंवार😢 बताइए भला ? ऐसे घनघोर ईमानदार नेता पर हमारे देवेंद्र भैया से “चक्की पिसींग-पिसींग” वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगाया दिए, ख़ामख़ाह 48 घंटे में,70 हज़ार करोड़ के घोटाले के आरोप से अपनी ही सरकार द्वारा Clean Chit पाने पर देश के “लोकतंत्र” व अजित दादा को बधाई'।

बेचारे अजित पंवार😢 बताइए भला ? ऐसे घनघोर ईमानदार नेता पर हमारे देवेंद्र भैया से “चक्की पिसींग-पिसींग” वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगाया दिए, ख़ामख़ाह 😢48 घंटे में,70 हज़ार करोड़ के घोटाले के आरोप से अपनी ही सरकार द्वारा Clean Chit पाने पर देश के “लोकतंत्र” व अजित दादा को बधाई😍🙏🇮🇳 https://t.co/XVQRSolUzP — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) November 25, 2019

इनके अलावा भी बहुत से यूजर्स ने इसे शेयर किया।

Breaking : Few cases related irrigation scam closed, in some of these ajit pawar was named too. #MaharashtraCrisis #MaharashtraPoliticalDrama — Megha Prasad (@MeghaSPrasad) November 25, 2019

क्या है सच्चाई

इस खबर के वायरल होते ही महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी परमबीर सिंह ने इस दावे को झूठा बताया और कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार से जुड़े कोई भी केस बंद नहीं किए गए हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ट्वीट में डीजी परमबीर सिंह का बयान ट्वीट किया।

Maharashtra Anti Corruption Bureau (ACB) DG, Parambir Singh to ANI: None of the cases that were closed today are related to Maharashtra Deputy Chief Minister, Ajit Pawar. pic.twitter.com/bX4KMy83Ej — ANI (@ANI) November 25, 2019

एएनआई ने परमबीर सिंह का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो पूरी स्थिति को समझाते नजर आ रहे हैं।

#WATCH Maharashtra Anti Corruption Bureau (ACB) DG, Parambir Singh: In none of the 9 inquiries that have been closed today, name of Ajit Pawar is figured. No irregularities were found in these 9 inquiries. These are routine inquiries. pic.twitter.com/kme8VOOAsN — ANI (@ANI) November 25, 2019