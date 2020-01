Dainik Bhaskar Jan 11, 2020, 03:23 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. जेएनयू में हुई हिंसा के बाद न्यूज चैनल 'आज तक' द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में दो एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिंसा फैलाने का जिम्मेदार बताया गया है। एबीवीपी ने स्टिंग में दिखाए गए दोनों ही छात्रों के बारे में कहा कि, यह एबीवीपी के सदस्य नहीं हैं। हमारी पड़ताल में भी ये तथ्य सामने आए हैं जो यह बताते हैं कि इंडिया टूडे ने जेएनयूएसयू एक्टिविस्ट को एबीवीपी सदस्य के तौर पर दिखाया है। जानिए पूरा सच।

