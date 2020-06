दैनिक भास्कर Jul 01, 2020, 06:01 AM IST

क्या वायरल : गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट बताकर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। इस ट्वीट में लिखा है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बंद की जा रही हैं।

सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं

Snap Complete INTERNET Service in Kashmir. Permanently BAN SOCIAL MEDIA. Social Media plays an important role in Carrying RADICAL ISLAMIC PROPAGANDA. @DostKhan_Jammu — AaKaash Koul (@AakaashKoul) June 28, 2020

Why BJP govt playing 20 20 with the people of j&k UT.

Why they can't restored 4g internet services in j&k.They don't know the people's of j&k are suffering frm study business& #coronavirus due to cause of 4g internet service #restore4ginternet@AmitShah@PMOIndia@RahulGandhipic.twitter.com/VH3pH3KqrB — ꧁༒☬ⒶⓗⓐMəⓓ☬༒꧂əⓓ (@Ahamed6787) June 29, 2020

वायरल ट्वीट

फैक्ट चेक पड़ताल

वायरल ट्वीट में तारीख 21 जून, 2020 लिखी हुई है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर ऐसा कोई ट्वीट ही नहीं है। गृह मंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट Office of Amit Shah से भी इस तारीख में कोई ट्वीट नहीं किया गया।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट को फर्जी बताया है।

Claim : A tweet is circulating in the name of Union Home Minister mentioning fixed line broadband and internet in J&K and Ladakh to be snapped.#FactCheck : This tweet is #fake. No such tweet has been done from Union Home Minister’s twitter handle.@PIBFactCheck@DDNewslivepic.twitter.com/2OUlZqBqZK — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) June 30, 2020

निष्कर्ष : सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट बताकर वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट फर्जी है। हाल के दिनों में गृह मंंत्री ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंटरनेट सेवाएं बंद करने जैसा कोई बयान नहीं दिया है।