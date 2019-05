फैक्ट चेक डेस्क. दैनिक भास्कर प्लस ऐप के एक पाठक ने हमें आंध्रप्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के शपथ समारोह का वीडियो भेजा और उसकी सच्चाई बताने के लिए कहा। वीडियो में ईसाई पादरी प्रार्थना करने के बाद रेड्डी को आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि रेड्डी ने बाकी धर्मों को महत्ता ना देते हुए सिर्फ ईसाई पादरियों से प्रार्थना करवाई।

क्या वायरल

यूजर्स लिख रहे हैं, 'सोचिए अगर इस तरह का धार्मिक आचरण भाजपा का कोई नेता करता तो कितना बड़ा हंगामा होता।'

Imagine if this kinda of religious thing done by any BJP CM during oath taking ceremony.



Biggest outrage would have happened.#Jagan_Ap_oath_ceremony #andra #JaganMohanReddy #JaganAneNenu #JaganReddy #JaganFeverInAP pic.twitter.com/AIt2ePQ4iM