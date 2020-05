दैनिक भास्कर May 25, 2020, 05:05 PM IST

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने लिपुलेख-धाराचूला वाला नया रास्ता शुरू किया है। नेपाल ने इस पर आपत्ति लेते हुए दावा किया है कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल की सीमा में आता है। इसी बीच एक झूठे ट्वीट के जरिये इंडियन एक्टर और मोदी समर्थक कहे जाने वाले वेटरन एक्टर अनुपम खेर का नाम घसीटा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर के नाम से ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है …नेपाल वो देश है जिसने भारत को संकट ना आए इसलिए अपने बहादुर लोगों को इन्डियन आर्मी में भेज दिया और आज हम उसी देश को संकट में डाल रहे हैं,शर्म की बात है - अनुपम खेर

Hands up to u sir

Huge respect to the greatest actor of india Anupam kher sir who knows about nepal history and supporting nepalii inspite of being indian pic.twitter.com/3RLsc7NZD8