Dainik Bhaskar Feb 29, 2020, 12:44 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. दिल्ली हिंसा में अबतक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, करीब 200 लोग घायल हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले दिल्ली दंगों की एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें एक युवक हाथ में बंदूक लेकर घूम रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युवक का नाम शाहरुख है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि युवक का नाम अनुराग मिश्रा है। दैनिक भास्कर के पाठक ने हमें यह खबर सत्यता जांचने के लिए भेजी।

प्रोपेगेंडा के तहत इसको "शाहरुख" बोल के पेश किया जा रहा है

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में कहा जा रहा है कि युवक का नाम अनुराग मिश्रा है, लेकिन इसे शाहरुख बोलकर पेश किया जा रहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा इस गोली चलाने वाले शख्स को कल से दलाल मीडिया जिसे #शाहरुख नाम बता रही थी उसकी पहचान #अनुराग_मिश्रा के रूप में हुई है!

वहीं, एक अन्य पोस्ट में कहा जा रहा है कि, वायरल फोटो में दिख रहा शख्स भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा का समर्थक है।



क्या है सच्चाई

An anti-CAA protester open fire in #Jaffarabad area. He pointed pistol at policeman but the cop stood firm. He fired around eight rounds. @DelhiPolice pic.twitter.com/0EOgkC6D40