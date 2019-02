नो फेक न्यूज डेस्क. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद एक मैसेज इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के सुझाव पर मोदी सरकार ने भारतीय सेना की आधुनिकता और शहीद या घायल जवानों की मदद के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है, जिसमें दान किया जा सकता है। इसके अलावा, इसी तरह से और भी कई मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है।



क्यों पैदा हो रही है कन्फ्यूजन की स्थिति?

पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर अखबार की एक कटिंग वायरल हो रही है, जिसकी हेडलाइन 'सेना के नाम पर ठगने का नया फंडा' है। इस खबर में सिंडिकेट बैंक के आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी अकाउंट को गलत बताया जा रहा है। इसमें लिखा है, "सिंडिकेट बैंक की साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ब्रांच में अकाउंट खोला गया है, जिसका नंबर 90552010165915 है।" इस खबर में दावा किया गया है कि सेना के अधिकारियों ने अकाउंट नंबर को भी गलत बताया है।



सच्चाई : अखबार की जो कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो पूरी तरह से गलत है। भारतीय सेना ने सिंडिकेट बैंक में 'आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी' नाम से सितंबर 2016 में अकाउंट खुलवाया था, जिसका अकाउंट नंबर '90552010165915' और आईएफएससी कोड 'SYNB0009055' है।



सिंडिकेट बैंक और आर्मी ने खुद जारी किया था बयान

शहीद परिवारों की मदद के लिए भारतीय सेना ने सिंडिकेट बैंक में अकाउंट खुलवाया था। इस बात की जानकारी खुद भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल @adgpi से 2 सितंबर 2016 को दी गई थी। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक ने भी बाकायदा एक बयान जारी किया था।

इससे अक्षय कुमार का कोई कनेक्शन नहीं है

वॉट्सऐप पर तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज में सिंडिकेट बैंक में खुलवाए गए अकाउंट के पीछे अक्षय कुमार का दिमाग बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि, अक्षय के सुझाव पर ही सरकार ने आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअल्टी नाम से बैंक अकाउंट खुलवाया था।



सच्चाई : इस अकाउंट का अक्षय कुमार से कोई लेना-देना नहीं है। सिंडिकेट बैंक में ये अकाउंट उस वक्त खुलवाया गया था जब देश के रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर थे।



फिर अक्षय कुमार का नाम क्यों?

अक्षय कुमार अक्सर सेना के जवानों की मदद के लिए आगे आते रहते हैं। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की परिवार की मदद के लिए अक्षय ने 5 करोड़ रुपए दान देने का फैसला लिया है। दरअसल, अक्षय कुमार ने सेना के जवानों की मदद के लिए अप्रैल 2017 में गृह मंत्रालय के सहयोग से 'भारत के वीर' नाम से एक वेबसाइट शुरू की थी। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी व्यक्ति 1 रुपए से लेकर कितने भी रुपए शहीदों के परिवार की मदद के लिए दान कर सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद अक्षय कुमार ने खुद ट्वीट कर इस वेबसाइट पर दान देने की अपील की थी।

#Pulwama is something we cannot & will not forget.We’re all angry & it’s time to act. So act now,donate to the martyrs of Pulwama on https://t.co/5j0vxsSt7f There’s no better way to pay homage to them & show your support.This is the only official site,pls don’t fall prey to fakes pic.twitter.com/sYruUtzgKY