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फेक न्यूज एक्सपोज:चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव को फेंकनी पड़ी बनी हुई मिठाइयां? जानें वायरल फोटो का सच

31 मिनट पहले
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क्या हो रहा है वायरल : सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। इसमें कुछ लोग गड्ढे में मिठाइयां फेंकते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फोटो पटना के राजद कार्यालय की है। कहा जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव के समर्थकों ने इस तरह जीत की उम्मीद में तैयार की गई मिठाइयां फेंकीं।

10 नवंबर को मतगणना के बाद बिहार के चुनाव नतीजे सामने आए। नतीजों में NDA 125 सीटों के साथ सत्ता बचाने में कामयाब रहा। वहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिलीं थीं।

और सच क्या है ?

  • वायरल फोटो को गूगल पर रिवर्स सर्च करने से हमें दैनिक भास्कर वेबसाइट की 2 दिन पुरानी एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में वायरल फोटो से मिलती जुलती एक फोटो है।
  • दैनिक भास्कर की खबर से पता चलता है कि मामला बिहार का नहीं, बल्कि हरियाणा के सिरसा का है। दीवाली के पहले सिरसा में बिना लाइसेंस मिठाई बनाने का प्लांट संचालित हो रहा था। नतीजतन सरकारी अमले ने 1 क्विंटल मिठाई मौके पर ही नष्ट करवा दी।
  • सरकार के पास गुप्त सूचना पहुंची कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मिठाइयां बनाने का काम चल रहा है। इस पर सीएम फ्लाइंग टीम हिसार की टीम ने छापेमारी कर दी। टीम के साथ सिरसा सीआईडी की टीम और फूड सेफ्टी विभाग की भी टीम साथ थी।
  • साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो बिहार नहीं, बल्कि हरियाणा के सिरसा की है। चुनाव में हार के बाद तेजस्वी समर्थकों द्वारा मिठाई फेंके जाने का दावा पड़ताल में फेक निकला।
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