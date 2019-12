Dainik Bhaskar Dec 27, 2019, 06:46 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल किया जा रहा है। इसमें कुछ पुलिस जवान डंडे से घर के अंदर खड़े एक वाहन को क्षतिग्रस्त करते नजर आ रहे हैं। एक जवान घर के अंदर पत्थर फेंकता हुआ भी दिख रहा है। दावा है कि, यह वायरल वीडियो बिहार के औरंगाबाद का है। यूजर का कहना है कि, सीएए, एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। जानिए इस वायरल वीडियो की सच्चाई।

क्या वायरल

See this @BiharPoliceCGRC



Who is provoking? Police is rioting, vandalising.



Moreover, RSS,VHP,HV etc impart training of various weapons like lathi, revolvers, rifles, daggers & swords etc to their members. They are in play now. @INCIndia Interospect.pic.twitter.com/IZ4EO9Tq8u