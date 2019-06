फैक्ट चेक डेस्क. बीजेपी सांसद किरण खेर के नाम से एक बयान वायरल किया जा रहा है। फेसबुक से लेकर दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म तक पर इसे शेयर किया जा रहा है। अभिषेक यादव नाम के यूजर की वॉल से ही इसे 338 लोगों ने शेयर किया है और 132 कमेंट्स किए हैं। इसकी काफी आलोचना की जा रही है। हालांकि पड़ताल करने पर पता चला कि इसका सच कुछ और ही है।

क्या वायरल

किरण खेर की फोटो के साथ लिखा है कि 'बलात्कार तो सदियों से हो रहा है, ये संस्कृति का हिस्सा है, इसे हम रोक नहीं सकते'।



इसके साथ यूजर लिख रहे हैं कि 'बलात्कार जैसी घिनौनी घटना पर भाजपा की नीच सोच'।



क्यों फेक

इस पोस्ट को पिछले साल से ही वायरल किया जा रहा है। पिछले साल 18 अप्रैल को ट्विटर पर एक यूजर ने इसे शेयर किया था। अब इसे ही इस साल 9 जून को फेसबुक पर एक यूजर ने शेयर कर दिया। जहां से ये वायरल होने लगी।

#WATCH BJP MP Kirron Kher says 'she (Chandigarh rape victim) should not have boarded the auto rickshaw when she saw three men sitting in it' (29.11.17) pic.twitter.com/Daqe95rTIO