Dec 06, 2019, 10:00 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का एक ट्वीट इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वे नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में जो फोटो इस्तेमाल किया है, उसमें नजर आ रही नेवी शिप पर अमेरिकी झंडा फहराते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि तिवारी ने अमेरिका के फोटो को चोरी कर भारतीय नौसेना को बधाई दी। जानिए इस वायरल दावे की सच्चाई।

क्या वायरल

The BJP’s “CM candidate” for Delhi cannot distinguish between the US Flag and the Indian Flag when putting a picture on Navy Day 🤦🏻‍♂️ https://t.co/QumvN2IO5m