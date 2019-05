फैक्ट चेक डेस्क. ओडिशा में इस बार बीजेपी ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 21 में से 8 सीटें जीती हैं। ओडिशा में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की जितनी चर्चा देश में हो रही है, उतनी ही वहां के सांसद प्रतापचंद्र सारंगी की भी। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर प्रतापचंद्र सारंगी का नाम ट्रेंड कर रहा है। उन्हें ओडिशा का मोदी भी कहा जा रहा है।

ट्वीटर पर सुलगना डैश नाम के यूजर ने 24 मई को एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें सारंगी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं। तस्वीरों में नजर आ रही है उनके जीवन की सादगी। वे एक छोटे से घर में रहते हैं। साइकल से चलते हैं। अध्यात्म से जुड़े हैं और जनसमर्थन इतना है कि उन्होंने अपने खिलाफ लड़े करोड़पति कैंडीडेट को बिना पैसा खर्च किए हराया है। वास्तविक फोटोज के अलावा उनके नाम से एक गलत वीडियो को भी प्रचारित किया जा रहा है। पड़ताल करने पर इसकी सच्चाई पता चली।

क्या वायरल

क्यों फेक

Looks like this has been on social media for a while but just got it in my #whatsappwonderbox Who is this man & where is this? What a talent & what a charismatic character. He paints like a man possessed..Is anyone supporting this Wizard of Wall-Art? pic.twitter.com/s901nvHR3l

He is from Kerala, nobody knows his name or place, he appeared from nowhere, did this painting on a public wall with Mud and grass and not responded to anyone, he just finished his work and walked away. What a talent, made such a beautiful painting from nothing.