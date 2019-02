नो फेक न्यूज डेस्क. सोशल मीडिया पर अक्सर राजनीति पार्टियों के समर्थक अपनी विरोधी पार्टियों के नेताओं को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर चाहे उसके लिए फेक न्यूज या फर्जी फोटो का ही सहारा क्यों न लेना पड़ जाए। इसी तरह की एक फोटो इन दिनों भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की भी वायरल हो रही है। इस फोटो में संबित पात्रा घर के बाहर एक पोस्टर चिपकाते दिख रहे हैं, जिसपर 'चौकीदार ही चोर है' लिखा है।



दरअसल, लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए 12 फरवरी से भाजपा ने 'मेरा परिवार, भाजपा परिवार' अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भाजपा समर्थक अपने घर के बाहर पार्टी का झंडा और स्टीकर लगा रहे हैं। संबित पात्रा भी यही कर रहे थे, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने उस पर चौकीदार ही चोर है लिख दिया।



संबित पात्रा ने खुद शेयर की थी फोटो

Since I was out of station yesterday I hoisted the @BJP4India flag at my home today ..and a welcoming Party Sticker at the entrance to celebrate #MeraParivarBhajapaParivar

Urge All My friends to do the same! pic.twitter.com/f7nTyiiDS2