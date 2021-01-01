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  • BJP Spokesperson Sambit Patra Shared Video, In Which Arvind Kejriwal Counted The Benefits Of The Agricultural Law? Know The Truth Of Video

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फेक न्यूज एक्सपोज:भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया वीडियो, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने गिनाए कृषि कानून के फायदे? जानिए वीडियो की सच्चाई

एक घंटा पहले
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क्या हो रहा है वायरल: भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'किसी की जमीन नहीं जाएगी, आपका MSP नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे। 70 साल में कृषि क्षेत्र में ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।

संबित पात्रा ने पोस्ट में लिखा, तीनों कृषि बिल के लाभ गिनाते हुए सर जी।

और सच क्या है?

  • इस वीडियो का सच जानने के लिए हमने वीडियो से जुड़े की-वर्ड्स गूगल पर सर्च किए। सर्च रिजल्ट में हमें 'जी पंजाब हरियाणा हिमाचल' नाम के यूट्यूब चैनल पर 41 मिनट का पूरा वीडियो मिला।
  • वीडियो में 6 मिनट 10 सेकंड पर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री लोगों को कृषि बिल के फायदे समझा रहे हैं। वो भाषण में कहते हैं कि इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा नहीं हुआ, जमीन तो पहले भी उन्हीं की थी। आपका MSP नहीं जाएगा, ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। इनके नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहे हैं।
  • पड़ताल के दौरान हमने आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया। जहां हमें एक पोस्ट मिला, जिसमें लिखा था; 'ना प्रधानमंत्री मोदी ना भाजपा का चला झांसा अब डॉ. संबित पात्रा को लेना पड़ा एडिटेड वीडियो का सहारा।'
  • साफ है कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से CM अरविंद केजरीवाल का एडिटेड वीडियो शेयर किया है। अरविंद केजरीवाल ने कभी कृषि बिल का समर्थन नहीं किया है।
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