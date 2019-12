Dainik Bhaskar Dec 16, 2019, 05:12 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि, विकीलीक्स ने स्विस बैंकों में कालाधन रखने वाले भारतीयों की पहली सूची जारी कर दी है और इसने भाजपा कि पोल खोलकर रख दी है। इस वायरल पोस्ट में कालाधन रखने वाले 24 लोगों के नाम दिए गए हैं। जिनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर मुकेश अंबानी तक का नाम शामिल है। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह लिस्ट सत्यता की जांच के लिए भेजी। पड़ताल में यह लिस्ट फर्जी निकली।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

WARNING: WikiLeaks and Indian black money: The following is a FAKE image and never appeared on WikiLeaks http://t.co/Dwbpc3P