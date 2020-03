दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 07:00 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स कोरोनावायरस का शिकार हो गए हैं। चार्ल्स के संक्रमित होने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, उसके बाद से ही दावा किया जाने लगा कि उन्हें कनिका कपूर ने संक्रमित किया है। कनिका कपूर की प्रिंस चार्ल्स के साथ एक फोटो भी वायरल की जा रही है। गायिका कपूर यूके से लौटने के बाद कोरोनवायरस से संक्रमित पाई गई हैं। जानिए इस वायरल दावे का सच।

क्या वायरल

क्या है सच्चाई

Honoured to perform with @naughtyboymusic at the #BuckinghamPalace in #London celebrating the 10th anniversary of a fantastic #charity started by HRH The Prince of Wales. The @thebritishasiantrust is transforming lives across #India & other parts of #SouthAsia! #10YearsofChange pic.twitter.com/PBMNOrCeLQ