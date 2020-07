दैनिक भास्कर Jul 09, 2020, 05:39 PM IST

क्या वायरल : दावा किया जा रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीखों की घोषणा कर दी है। दावे के अनुसार कक्षा 12 का रिजल्ट 11 जुलाई और कक्षा 10 का रिजल्ट 13 जुलाई को आने वाला है।

न्यूज एजेंसी ANI ने 9 जून शाम 4:28 बजे CBSE के नाम से एक नोटिफिकेशन ट्वीट किया था। जिसके साथ रिजल्ट की तारीखें लिखी थीं। ANI के इस ट्वीट के बाद ही लोग सोशल मीडिया पर रिजल्ट की घोषणा की खबर वायरल करने लगे।

सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं

CBSE Board Results for Classes 12 and 10 to Be Declared on July 11 and July 13:



The CBSE Board results for classes 12 and 10 will be declared on July 11 and 13, respectively.



The board made the announcement in a statement released on Thursday afternoon. pic.twitter.com/w0tdSHft3e