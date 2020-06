दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 06:15 PM IST

क्या वायरल : केंद्र सरकार ने देश भर के कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। जिनके अनुसार एक दिन में अधिकतम 20 लोगों का स्टाफ ही एक ऑफिस में काम करेगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को ऑफिस नहीं आना होगा। इस तरह के 11 बिंदुओं की गाइडलाइन से जुड़ा एक सर्कुलर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

इस तरह के ट्वीट वायरल हो रहे हैं

https://twitter.com/JantaKaSafar/status/1270232058653261824

https://twitter.com/shubh_tree

फैक्ट चेक पड़ताल

- सबसे पहले हमने यह क्रॉस चेक किया कि वायरल हो रहा सर्कुलर असली है या नहीं। एएनआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी यही सर्कुलर ट्वीट किया गया है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह फर्जी नहीं है। संभवत: एएनआई द्वारा यह सर्कुलर ट्वीट किए जाने के बाद ही कई न्यूज वेबसाइट्स ने यह खबर पब्लिश की कि केंद्र सरकार ने देश भर के दफ्तरों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल हुुई।

- सर्कुलर के पहले पैराग्राफ को ही ध्यान से पढ़ें तो यह समझ आ जाता है कि ये सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन में लिखा है - All officers in DARPG are advised to follow the following protocol. यानी यह गाइडलाइन सिर्फ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के कर्मचारियों के लिए हैं।

- पीआईबी ने भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए स्पष्ट किया है कि यह गाइडलाइन केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए नहीं हैं।

निष्कर्ष : देश भर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फिलहाल कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई हैं। वायरल हो रहा सर्कुलर सिर्फ एक विभाग के लिए है।