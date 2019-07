Dainik Bhaskar Jul 28, 2019, 02:12 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. मेघालय के गवर्नर तथागत रॉय ने 20 जुलाई को एक वीडियो अपने ट्वीटर अकाउंट पर शेयर किया था। इसमें एक शख्स बुरी तरह से बच्चों को पीटते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मुझे बताया गया है कि यह शिक्षक शकील अहमद अंसारी है। क्या कोई इसकी पुष्टि करेगा? यदि कंफर्म हो तो इसे रीट्वीट करें, ताकि यह वायरल हो। दैनिक भास्कर प्लस ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो भेजा और सत्यता जाननी चाही। पड़ताल में पता चला कि यह भारत का नहीं बल्कि इजिप्ट का वीडियो है।

क्या वायरल

I am told that this ‘teacher’ is Sakil Ahmed Ansari. Will someone please confirm? If confirmed please retweet this so that this goes viral,Ansari is sacked and the school is shut https://t.co/nzlEcUhJii