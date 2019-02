नो फेक न्यूज डेस्क. कांग्रेस की महासचिव बनने के बाद सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चार दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचीं। आधिकारिक रूप से राजनीति में शुरुआत करने के लिए सोमवार को भाई राहुल गांधी और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रियंका ने रोड शो किया। 14 किमी लंबा रोड शो करीब 5 घंटे तक चला। इस रोड शो के बाद कांग्रेस समर्थकों में एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। इस रोड शो में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, लेकिन ज्यादा भीड़ दिखाने के चक्कर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक गलत फोटो भी शेयर कर दी।



प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर प्रियंका-राहुल के इस रोड शो की चार फोटो शेयर की। इन चार में से तीन फोटो तो सही थी, लेकिन एक फोटो पुरानी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रियंका चतुर्वेदी को अपने निशाने पर ले लिया और उन्हें ट्रोल करने लगे। सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि बीजेपी नेताओं ने भी इस झूठी फोटो के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की।



प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या ट्वीट किया?

दरअसल, सोमवार को रोड शो खत्म होने के बाद शाम को 5 बजकर 27 मिनट पर कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्विटर पर चार फोटो शेयर कीं। तीन फोटो में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज बब्बर भी दिख रहे थे, लेकिन एक फोटो में सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही थी। भीड़ वाली जो फोटो प्रियंका ने शेयर की थी, वो लखनऊ में हुए रोड शो की नहीं बल्कि तेलंगाना की थी और इसीलिए प्रियंका ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उनके ट्वीट का आर्काइव वर्जन देखने के लिए क्लिक करें।



कांग्रेस पार्टी के ही कार्यक्रम की थी फोटो, पर तेलंगाना की

Campaigning in my home state of Telangana is always more than special. The love & enthusiasm of people is overwhelming. #PrajakutamiForTelangana @INCIndia @INCTelangana @RahulGandhi pic.twitter.com/5daNXdQur6