क्या वायरल: लॉकडाउन के बीच दीपिका पादुकोण शराब खरीदने पहुंचीं

क्या सच: फोटोग्राफर के अनुसार, वीडियो में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह हैं जो मेडिकल स्टोर गईं थीं

दैनिक भास्कर May 08, 2020, 02:01 PM IST

सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एकट्रेस दीपिका पादुकोण के नाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि, सरकार के दुकान खोलने के फैसले के बाद एक्ट्रेस शराब खरीदने पहुंच गईं। हालांकि पड़ताल में यह वायरल दावा फर्जी निकला है।

क्या हो रहा वायरल

बॉलीवुड के पापराजी विरल भयानी के टिकटॉक वॉल पर पोस्ट हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि, बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण शराब खरीदने जा रही हैं।

Batao kya din aa gaye hain!@deepikapadukone buying liquor at a corner store by herself.

The #Lockdown3 has really brought celebrities into the masses. pic.twitter.com/MsqUwFUuGE — Ninjamonkey (@Aryanwarlord) May 6, 2020

यह वीडियो केआरके बॉक्स ऑफिस ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया गया था। पोस्ट के साथ लिखा था कि, क्या लॉकडाउन के बीच रकुलप्रीत शराब खरीद रही हैं?

क्या है सच्चाई

बूम लाइव के मुताबिक, फोटोग्राफर विरल ने यह साफ किया है कि, वीडियो में नजर आ रही एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह हैं। विरल ने वेबसाइट को बताया कि, रकुल कुछ जरूरी सामान खरीदने घर से बाहर आईं थीं।

इसके अलावा रकुल ने भी केआरके बॉक्स ऑफिस के ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, मुझे नहीं पता था मेडिकल स्टोर शराब बेच रहे थे। एक्ट्रेस के इस ट्वीट को विरल ने भी रीट्वीट किया है।