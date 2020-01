Dainik Bhaskar Jan 11, 2020, 10:58 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. जेएनयू में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने के बाद से ही दीपिका पादुकोण चर्चा में बनी हुई हैं। इसी बीच 10 जनवरी को उनकी फिल्म 'छपाक' रिलीज हुई। मूवी रिलीज होने के पहले से ही इसे लेकर कई अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया ने इन अफवाहों को हिंदू-मुस्लिम का रंग दे दिया है। अब मूवी रिलीज हो चुकी है। जानिए सोशल मीडिया द्वारा किए जा रहे दावे जो मूवी देखने के बाद गलत निकले।

Fact check

Nadeem to rajesh

Total anti hindu agenda done by bollywood#boycottchhapaak pic.twitter.com/PNrKicRFU5