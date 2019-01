Dainik Bhaskar Jan 08, 2019, 07:04 PM IST

नो फेक न्यूज डेस्क. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते हफ्ते लोकसभा में राफेल डील पर चर्चा में जवाब दिया था। संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के भाषण की एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा नेता तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चोर' कहा। इस वीडियो को ज्यादातर कांग्रेस समर्थकों की तरफ से शेयर किया जा रहा है।

क्या है वायरल वीडियो में?

इस वीडियो को 'विद राहुल गांधी' नाम के फेसबुक पर 4 जनवरी को पोस्ट किया गया था, जिसे अब तक एक हजार से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है। इसे पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "आज संसद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रधानमंत्री चोर हैं।" इस 5 सेकंड के वीडियो में निर्मला सीतारमण कह रही हैं, "रक्षा मंत्री झूठ बोल रही हैं...प्रधानमंत्री चोर है।"

पड़ताल : क्यों झूठा है ये वीडियो?

Defence Minister @nsitharaman's speech in the Parliament demolishes the campaign of calumny on Rafale. Must watch!https://t.co/xDoz68QfRUhttps://t.co/LHokukTx9r