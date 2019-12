Dainik Bhaskar Dec 18, 2019, 04:51 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. नागरिकता कानून को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया में तमाम फर्जी दावे किए जा रहे हैं। अब लाल टी शर्ट और जींस पहने हुए एक शख्स का फोटो वायरल हो रहा है। फोटो में दिख रहे युवक ने हेलमेट पहना हुआ है और उसके साथ में डंडा है। युवक सुरक्षा कवच भी पहना है, जो आमतौर पर पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं।

दावा है कि, वायरल फोटो में नजर आ रहा ये शख्स पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि एबीवीपी का कार्यकर्ता है, जो पुलिस के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों को पीट रहा है। इस फोटो के साथ में एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। इसमें एक शख्स किसी को पीटते हुए नजर आ रहा है। यूजर्स लिख रहे हैं कि, यह एक ही शख्स है। जानिए इस वायरल पोस्ट की सच्चाई।

क्या वायरल

The man in Red Tshirt who was seen hitting the girls with stick during Jamia protest is a ABVP Member Bharat Sharma, He should b prosecuted! & how cops took his help @BhavikaKapoor5 @sanjaynirupam @drkafeelkhan @RiaRevealed @ArvindKejriwal pic.twitter.com/52DWPgKoBj

क्या है सच्चाई

वीडियो में नजर आ रहा शख्स कौन है?

I have been subjected to severe mental harassment since yesterday. I will file a defamation suit against all those who have peddled this lie that I was involved in rioting disguising as a police personnel, thus defaming my organisation and me.@ABVPVoice