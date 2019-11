Dainik Bhaskar Nov 21, 2019, 06:05 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल की जा रही हैं और इन्हें जेएनयू का बताया जा रहा है। एक फोटो में लड़की नजर आ रही है, जिसके हाथ में एक बॉटल है, जो शराब की लग रही है। टेबल पर दो सिगरेट के पैकेट भी रखे हैं। वहीं दूसरी फोटो में एक अन्य लड़की ने बालों को कंडोम से बांध रखा है। दावा किया जा रहा है कि यह जेएनयू की स्टूडेंट्स हैं। एक पाठक ने हमें इन फोटो को सच्चाई की पुष्टि के लिए भेजा। जानिए इनकी हकीकत।



क्या वायरल

The liquor bottle in her hand apart.. This JNU junkie has 2 packs of "Classic" on the table as she smokes one...Each pack costs 300 bucks.. And these castards are whining about fee hike?... @Timesnow @Indiatoday @Republic @PMOIndia @DrRPNishank @mamidala90 https://t.co/ZgKaLbvB60 pic.twitter.com/sA8pVpEEqF