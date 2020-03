दैनिक भास्कर Mar 21, 2020, 07:25 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. कोरोनावायरस से बचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक दिन का जनता कर्फ्यू की अपील की है। सरकार ने अपील की है कि इस कर्फ्यू के दौरान सुबह 7 से लेकर शाम 5 बजे तक कोई भी बिना वजह घर से बाहर न निकलें। ऐसे में सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि अगर कोई दिल्ली में बिना वजह घूमता हुआ पाया गया तो उस पर जुर्माना होगा।

सब मिलकर सहयोग दें

वायरल पोस्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई लोगों के लिए सुचना 22-03-2020 को कोई भी व्य्क्ति दिल्ली में बिनाकिसी बड़ी वजह के घूमता हुआ, दुकान खोलता हुआ, दिल्ली से बाहर जाता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा 11 हजार रुपए का, क्योंकि ऐसे बाहर घूमते हुए व्यक्ति से लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। 22-03-2020 को भारतवासियों सब मिलकर सहयोग दें, धन्यवाद।

क्या सच

दिल्ली पुलिस ने वायरल हो रही पोस्ट का खंडन किया है। डीसीपी साउथ दिल्ली ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया कि वायरल पोस्ट फर्जी है। हमने इस तरह की कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की है। आप अपने परिवार को बताएं की दिल्ली पुलिस के नाम से वायरल हो रही पोस्ट झूठी है।

🛑 WARNING



We have spotted this fake notice being circulated purportedly issued by Delhi Police.



We have NOT issued any such advisory on imposition of a fine on March 22. Please tell your family and friends that this is FALSE & FAKE.



Let's make #JanataCurfewMarch22 a success. pic.twitter.com/M5aEEbE4Cd