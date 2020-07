पीएम ने सौर ऊर्जा प्लांट का ऑनलाइन लोकार्पण करते हुए नर्मदा नदी को रीवा की पहचान बताया था

राहुल गांधी ने पीएम के इसी बयान के जवाब में - असत्याग्रही लिखा था

दैनिक भास्कर Jul 12, 2020, 06:00 AM IST

क्या वायरल : दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने रीवा शहर का नाम नर्मदा नदी से जोड़कर तथ्यात्मक गलती की है। और रीवा की गलत पहचान देश को बताई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से मध्यप्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण किया।

लोकार्पण के दौरान उन्होंने कहा - आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पॉवर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है।

मोदी के भाषण के इस हिस्से को उनके ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया।

Rewa, associated with Maa Narmada and the White Tiger will also be known as the land with a state-of-the-art solar power project.



This solar project will help the people of MP, power the Metro in Delhi and contribute to a cleaner environment. pic.twitter.com/V6Nqz7Vire — Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2020

प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से भी यही बयान हिंदी में ट्वीट किया गया। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने लिखा - असत्याग्रही।

राहुल गांधी के ट्वीट के बाद ऐसी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई जिसमें पीएम मोदी की ‘रीवा की पहचान नर्मदा से’ होने वाली बात को तथ्यात्मक गलत बताया जाने लगा।

मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी।

अन्य ट्विटर यूजर, जिन्होंने रीवा से नर्मदा नदी के कनेक्शन को गलत बताया

When a PM speaks such big lies, we've to worry. Either, d PM is being fed wrong info by ignorant people or people with vested interest; or, PM himself is deliberately spreading blatant lies.



This is not d largest solar power project of India, & Rewa is not part of Narmada basin https://t.co/YZbDpqo005 — Bimal Pandia (@bimalpandia) July 11, 2020

modi ji narmada kab se behne lgi rewa mein ap desh ke pm ho koi chay wle nhi thoda sa to sach bol liya kro pm sahab — Sharukh Khan (@Sharukh68574676) July 11, 2020

ye chale hamare Pm Banne jinhe desh ki sanskriti ke bare me kuch bhi nahi pata yaha maa narmada mandir or white tigers ki bat ki gayi hai kingdom of rewa me pai jate hai

or rahi bat solar power plant to rewa solarpower plant asia ka largest "single site power plant" hai @PMOIndia — Ashish Ranjan (@AshishR80217086) July 11, 2020

A factually wrong, and easily refutable, statement by PM NaMo



Also, Rewa region is not in the Narmada valley https://t.co/RaejKPCiwN — Khalooo Vos Savant 🤔 (@khalooo) July 11, 2020

फैक्ट चेक पड़ताल ​​​​​​

पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में आई अधिकतर प्रतिक्रियाओं में यह कहा जा रहा है - कि नर्मदा नदी तो रीवा में बहती ही नहीं। इसलिए नर्मदा का रीवा से कोई संबंध नहीं।

पीएम के भाषण को सुनने पर पता चलता है कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि नर्मदा नदी रीवा में बहती है। उन्होंने कहा - कि रीवा की पहचान अब तक नर्मदा नदी और सफेद शेरों से थी। लेकिन, अब इसे एशिया के सबसे बड़े सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाएगा। यानी सारा विवाद रीवा के नर्मदा कनेक्शन को लेकर है।

रीवा शहर का नर्मदा से कोई कनेक्शन है या नहीं। ये जानने के लिए हमने रीवा शहर के प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट चेक की। यहां रीवा के इतिहास से जुड़ी जानकारी भी दी गई है।

रीवा की आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट लिखा है कि, नर्मदा नदी का पौराणिक नाम रेवा माना जाता है। रीवा का नाम इसी नदी के नाम पर है।

वेबसाइट पर दी गई जानकारी के प्रमुख हिस्से का हिंदी अनुवाद है : यह बघेल वंश के शासकों की राजधानी होने के साथ-साथ विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रही है। ऐतिहासिक क्षेत्र रीवा को दुनिया में सफेद शेरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। रीवा का नाम रेवा नदी के नाम पर रखा गया था, जिसे नर्मदा नदी का पौराणिक नाम कहा जाता है।

रीवा के इतिहास से जुड़ी अधिकृत जानकारी से ये स्पष्ट होता है कि ‘ नर्मदा नदी से रीवा का कनेक्शन जोड़ा जाना’ गलत नहीं है।

निष्कर्ष : पीएम मोदी ने नर्मदा को रीवा की पहचान बताकर तथ्यात्मक गलती नहीं की है। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है। इसी नदी के नाम पर रीवा शहर का नाम है।