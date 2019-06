Dainik Bhaskar Jun 30, 2019, 03:45 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि यूएस की महिला ने 17 बच्चों को सिंगल प्रेग्नेंसी में जन्म दिया है। सभी बच्चे दिखने में एक जैसे हैं। जब हमने इस दावे की पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई।

क्या वायरल

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि कैथरीन ब्रिज नाम की महिला ने 17 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। सभी लड़के हैं।

catherine bridge has holds the world record by giving birth to 17 babies All of them are boys! pic.twitter.com/zJElGcmSuI