Dainik Bhaskar Jan 25, 2020, 11:26 AM IST

फैक्ट चेक डेस्क. देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनाव, सीएए का विरोध-समर्थन को लेकर गहमागहमी बनी हूई है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों कॉन्डोम बनाने वाली कंपनी ड्यूरेक्स के नाम से फोटो वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में कंपनी अपने प्रचार में दिल्ली पुलिस का मजाक उड़ा रही है। हालांकि मामले की सच्चाई जानने के लिए जब ऑनलाइन खोज की गई तो फोटो फर्जी निकली।

वायरल फोटो में कंपनी ने अंग्रेजी में लिखा है कि "ड्यूरेक्स दिल्ली पुलिस से ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है।" इस फोटो को कई प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है। वहीं, कई यूजर इस पोस्ट की आड़ में दिल्ली पुलिस का भी जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।

क्या है सच्चाई

मामले पर संज्ञान लेते हुए ड्यूरेक्स की पैरेंट कंपनी आरबी ने ट्विटर पर सफाई जाहिर की थी। आरबी के ट्वीट के अनुसार 'आरबी ने सोशल मीडिया पर ड्यूरेक्स से जोड़ते हुए आंदोलन संबंधी कोई भी फोटो या पोस्ट जारी नहीं की है। यूजर्स ने ड्यूरेक्स ब्रांड की फोटो का उपयोग अपने अनुसार किया है।' इससे साफ होता है कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही फोटो फर्जी है।

RB had not issued any posts or insertion in the social media linking Durex with recent agitation. Individuals have used images of Durex brands on their own volition.