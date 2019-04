फैक्ट न्यूज डेस्क. रविवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम नरेन्द्र मोदी की एक रैली आयोजित हुई। सोशल मीडिया पर इसी रैली की बताई जा रही एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक सड़क पर करीब 2 से 3 किमी तक भारी संख्या में जनता दिखाई दे रही है। तस्वीर के साथ लिखा जा रहा है, 'ये #बंगाल में #भाजपा की रैली का नजारा है, कूचबिहार की रैली, आज तो #ममता बंगाल की नींद गायब हो गयी होगी।'

क्या वायरल

क्यों फेक

वायरल फोटो मोदी की रैली की नहीं, बल्कि थाईलैंड में हुए बौद्ध धर्म के एक कार्यक्रम की है। 25 अक्टूबर 2015 को थाईलैंड के समुत साखों प्रांत में बौद्ध समुदाय द्वारा भिक्षादान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां 9 प्रांतों से आए दस हजार भिक्षुओं को भिक्षा दी गई थी। डीएमसी टीवी नाम की एक वेबसाइट ने इस खबर को पब्लिश किया था।

खबर में कार्यक्रम की अन्य तस्वीरें भी हैं, जिन्हे देखकर साफ समझ आता है कि फोटो में दिख रहे भगवा कपड़े वाले बौद्ध भिक्षु हैं, और सफेद कपड़ों वाले लोग उन्हें भिक्षादान दे रहे हैं।

पीएम मोदी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 7 अप्रैल को इस रैली का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें वायरल तस्वीर जैसा कोई दृश्य या जगह दिखाई नहीं दे रहा है।

