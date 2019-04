फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की मृत्यु हो गई है। दावा किया जा रहा है कि 6 अप्रैल 2019 को उनकी पत्नी की मौत हुई थी, और अगले ही दिन शेषन ने भी देह त्याग दी। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के अलग-अलग वर्जन शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें उनकी मृत्यु की अलग-अलग तारीखें लिखी जा रहीं हैं।

वायरल पोस्ट में लिखा है, 'श्रीमान टी एन शेषन नहीं रहे। वे रिटायरमेंट के बाद एक वृद्धाश्रम में सप्तनीक रह रहे थे। एक आदर्श जीवन था उनका। कल पत्नी ने उनका साथ छोड़ा आज वे स्वयं स्वर्गस्त हो गए। शेषन दम्पति नि:संतान थे। उन दोनों को विनम्र श्रद्धांजलि।'

टीएन शेषन की मृत्यु की खबर पिछले साल भी वायरल हुई थी। 31 मार्च 2018 को उनकी पत्नी जयलक्ष्मी की मृत्यु हुई थी। जिसके बाद यह खबर वायरल हुई थी, कि पत्नी की मौत के अगले दिन टीएन शेषन की भी मौत हो गई है। इस फेक खबर को स्मृति इरानी ने भी रीट्वीट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था

Ex CEC Sri. T.N.Seshan, once nightmare of many political parties passed away this morning. Tragic thing is , Yesterday his wife had passed away.

A real divine couple. As they had no children , simply they lived in an old age home.

