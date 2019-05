फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे जनता को 5 मिनट उन्हें सुन लेने का आग्रह करते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिस्ट अंकित लाल ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, 'क्या आपने कभी अमित शाह को लोगो से निवेदन करते हुए देखा है। रोहिणी रैली में वो जनता को 5 मिनट रुक कर उन्हें सुनने के लिए कह रहे हैं।'

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने इसी दावे के साथ शेयर किया है।

क्या वायरल

Ever heard @AmitShah requesting people...



Here he is asking people in Rohini rally of @BJP4India to stay back for 5 minutes to listen to him.



People of Delhi have made up their mind.



Full video at - https://t.co/tOkLk6JBys (He says this at 2:05)#BJPScaredOfKejriwal pic.twitter.com/FjPfvMfa2n