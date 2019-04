क्या फेक : 1 जून से सभी बैंक हर शनिवार भी बंद रहेंगे, आरबीआई ने बैंकों में 5 दिन काम करने को मंजूरी दे दी है

क्या सच : बैंकों में छुट्टी के संबंध में आरबीआई की आखिरी अधिसूचना 2015 में आई थी, जिसके अनुसार बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार छुट्टी होती है

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि 1 जून से सभी बैंक हर शनिवार को बंद रहेंगे। दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को सिर्फ 5 दिन काम करने की मंजूरी दे दी है। वायरल पोस्ट में बैंकों का समय 9.30 से 5.30 बताया गया है।



क्या वायरल

Bank will be remain closed on every Saturday with effect from 1st June, 2019. RBI has approved 5 days working for Banks. Timing 9:30 am to 5:30 pm.