फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर गाड़ी पर हनुमान के वेश में बैठे एक व्यक्ति की तस्वीर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीर में हनुमान के वेश में दिख रहा व्यक्ति पश्चिम बंगाल के रानाघाट लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जगन्नाथ सरकार हैं और यह तस्वीर उनके चुनाव कैम्पेन की है।



क्या वायरल

Believe me, it's not a circus...😅

The Hanuman is Bjp candidate Jagyannath Sarkar, from Westbengal, Ranaghat....😂😂😂 pic.twitter.com/4nZPSpK7ug