Dainik Bhaskar Jun 22, 2019, 07:50 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर गुजरात में एक हाइवे ब्रिज गिरने की खबर और तस्वीरें धड़ल्ले से शेयर की जा रही है। दावा किया जा रहा है गुजरात में जामनगर-जूनागढ़ हाईवे ब्रिज धराशायी हो गया है और इसका लोकार्पण पीएम मोदी ने आज से 3 महीने पहले ही किया था।

कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इस ब्रिज की योजना बनाई गई थी। यूजर्स ब्रिज की तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिख रहे हैं, 'जामनगर-जूनागढ़ राजमार्ग पुल उद्घाटन के 3 महीने के भीतर ढह गया। पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन अब इसके लिए कौन जवाबदेह है?'

क्या वायरल

Planned by then CM Modi, inaugurated by PM Modi, Jamnagar-Junagarh highway bridge collapsed within 3 months of inauguration! pic.twitter.com/ZhZBtOJmPM